Гройсман отреагировал на смерть облитой кислотой чиновницы

Valentyn Ogirenko/Reuters

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман прокомментировал смерть чиновницы Херсонского горсовета Екатерины Гандзюк.

Гройсман отметил, что подобное преступление не имеет срока давности.

«Виновные должны понести наказание. Вечная память», — написал он в своем твиттере.

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Украинская полиция переквалифицировала атаку на Екатерину Гандзюк с покушения на заказное умышленное убийство.

31 июля в Херсоне неизвестный плеснул кислотой в лицо Гандзюк.