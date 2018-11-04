Гройсман отреагировал на смерть облитой кислотой чиновницы
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман прокомментировал смерть чиновницы Херсонского горсовета Екатерины Гандзюк.
Гройсман отметил, что подобное преступление не имеет срока давности.
«Виновные должны понести наказание. Вечная память», — написал он в своем твиттере.
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Украинская полиция переквалифицировала атаку на Екатерину Гандзюк с покушения на заказное умышленное убийство.
31 июля в Херсоне неизвестный плеснул кислотой в лицо Гандзюк.