Аферист с сайта знакомств, обманывавший матерей-одиночек, получил 17 лет тюрьмы

Жителя Великобритании, который годами обманывал матерей-одиночек и выманил у них £1 млн, приговорили к 17 годам тюрьмы. Об этом сообщает Daily Mail.

С 2012 по 2020 год Найджел Бейкер из Эссекса обманул как минимум пять разведенных матерей-одиночек, с которыми познакомился на сайтах знакомств. 56‑летний мужчина выдавал себя за успешного онлайн-букмекера и убеждал женщин, что их деньги «в полной безопасности», но оказался игроманом.

Все денежные средства, полученные от своих жертв, он тратил на онлайн-ставки. Женщины брали кредиты, закладывали и даже продавали свои дома, надеясь на совместное будущее с Бейкером, пока тот давил на жалость и цинично обманывал их.

Когда Бейкер понимал, что больше ничего не может получить от своей партнерши, он просто возвращался в приложения знакомств и искал следующую жертву. В общей сложности он выманил у пяти женщин около £1 млн, но реальные потери выше, так как в деле появились новые пострадавшие.

Одна из жертв — сотрудница полиции, мать двоих детей, перевела ему почти £80 тыс. В суде она назвала Бейкера «опасным хищником без морали», и призналась, что ей стыдно и физически противно вспоминать, что он к ней прикасался.

Судья Чарльз Фальк назвал Бейкера «шарлатаном» и приговорил его к 17 годам тюрьмы. Как сообщается, это самый длительный срок, когда-либо вынесенный в Великобритании за мошенничество на почве романтических отношений.

Ранее аферист с сайта знакомств заманил пожилую иностранку в Индию, где ее сожгли.

