Азиатская страна решила предложить россиянам скидки 80%

Малайзия решила предложить российским туристам скидки до 80% на отдых. Об этом уведомляет Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Посол Малайзии в РФ Дато Чеонг Лун Лаи на встрече с туроператорами в Москве заявил об укреплении позиций страны на российском рынке. Он поставил задачу и дальше укреплять эти отношения. Так, под знаком кампании Visit Malaysia 2026 была поставлена задача увеличить турпоток из России. По данным АТОР, для туристов будут предоставлены скидки и акции в отелях, магазинах и SPA-центрах, которые будут достигать 80%. Их планируется проводить в марте, июне-июле и с ноября по январь.

Руководитель российского офиса Tourism Malaysia Зулкифли бин Мохамед отметил, что туроператорам могут предоставить гранты, которые позволят перевозить туристов прямыми рейсами Red Wings на популярный среди русских остров в Малайзии — Лангкави.

В АТОР отметили, что к концу 2025 года азиатская страна рассчитывает принять около 140 путешественников из России, что будет на 8% больше по сравнению с предыдущим годом.

