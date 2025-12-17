В Москве вынесли приговор мигранту за присягу ИГИЛ

Второй западный окружной военный суд Москвы приговорил 22-летнего гражданина Таджикистана Бободжона Сайдамирова, который присягнул организации «Исламское государство» (организация запрещена в России) (ИГИЛ). Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

Суд установил, что Сайдамиров, будучи приверженцем идей исламского фундаментализма, планировал вступить в ряды ИГИЛ, направляясь в Афганистан через Баку. Перед этим он записал видеообращение с присягой террористической организации и разместил в интернете четыре видеозаписи, оправдывающие терроризм и призывающие к насильственным действиям против иудеев и христиан.

При этом молодого человека задержали правоохранительные органы в апреле 2024 года за нарушение миграционного законодательства.

В итоге суд признал его виновным по статьям УК РФ, предусматривающим участие в деятельности террористической организации и публичные призывы к террористической деятельности. Сайдамирову назначили наказание в виде 16 лет лишения свободы. Сначала три года он проведет в тюрьме, остальная часть срока пройдет в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, Сайдамирову назначен штраф в размере 200 тысяч рублей и лишение права администрировать сайты в интернете на два года.

Ранее в Башкирии задержали ячейку террористов, пропагандировавших всемирный халифат.