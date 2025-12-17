На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Бывший советник Пентагона призвал Трампа объявить «победу России»

Экс-советник Макгрегор: Трамп должен объявить победу РФ в конфликте на Украине
Бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Дэниела Дэвиса призвал президента США Дональда Трампа объявить победу России в конфликте на Украине.

«Самое важное, что Трамп еще не сделал, — это не заявил, что война окончена, а Россия победила», — заявил он.

До этого экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль высказала мнение, что мирный договор между Москвой и Киевом вряд ли может быть подготовлен в ближайшие несколько месяцев. По ее словам, президент США Дональд Трамп заинтересован в скорейшем мире на Украине, однако вряд ли «за два-три месяца можно получить готовый мирный договор». Она отметила, что деталей, как он будет реализован, пока нет.

9 декабря глава крупнейшей в Европарламенте фракции Европейской народной партии (ЕНП) Манфред Вебер заявил, что после завершения конфликта на Украине Европа должна будет создать и отправить миротворческие силы на территорию республики с участием Германии. По его словам, если будет достигнуто прекращение огня, «Европа должна быть готова его обеспечить».

Ранее сербский журналист объяснил, почему Россия должна была начать СВО.

