Силовики предотвратили теракт в российской колонии

Силовики предотвратили теракт в колонии Ростовской области, который готовили заключенные из стран Средней Азии. Об этом сообщили в управлении ФСБ по региону, передает ТАСС.

Отмечается, что подозреваемые, являясь сторонниками организации, признанной в России террористической, приготовили план по захвату заложников из числа сотрудников колонии и поджогу зданий учреждения.

Совершить теракт заключенные не смогли, так как их действия пресекли сотрудники УФСБ. В ходе обысков у подозреваемых нашли «заточки», мобильные телефоны с экстремистскими материалами.

Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Теракт».

В сентябре сообщалось, что двое осужденных, обвиненных в покушении на теракт, сбежали из следственного изолятора №1 в Екатеринбурге. Предполагается, что место заключения они смогли покинуть с помощью ключей от камеры и от проходной. Есть две версии — либо один из мужчин незаметно украл ключи у конвоя, либо кто-то из сотрудников СИЗО передал их ему.

Ранее две уголовницы из ростовской колонии сбежали во время работы на заводе.