Лурье ответит Долиной в эфире шоу «Пусть говорят»

Покупательница квартиры Ларисы Долиной Полина Лурье примет участие в ток-шоу «Пусть говорят», где ответит певице по делу о квартире. Об этом говорится в анонсе, опубликованном в Telegram-канале Первого канала.

Уточняется, что выпуск выйдет в эфир 17 декабря в 19:45 мск.

Народная артистка России Лариса Долина оказалась в эпицентре громкого скандала после продажи своей столичной квартиры. Певица заявила, что стала жертвой мошенников, и подала иск в суд. Он встал на сторону Долиной и вернул ей жилье, при этом не обязав выплатить деньги покупательнице недвижимости Полине Лурье. В итоге она осталась и без квартиры, и без уплаченных за нее 112 млн. Такой поворот вызвал бурю возмущения: пользователи соцсетей спорят о справедливости решения, а на артистку обрушился поток критики, фактически приведший к ее «отмене» в медиа. Спор дошел до Верховного суда, который постановил отменить принятые по делу судебные акты и оставить квартиру Полине Лурье. В ближайшее время нижестоящему суду предстоит рассмотреть иск о принудительном выселении Долиной. Подробности читайте в материале «Газеты.Ru».

Ранее Краснов поручил подготовить обзор практики по сделкам с недвижимостью.