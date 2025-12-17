На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В России будут штрафовать за фильмы, дискредитирующие традиционные ценности

В Госдуму внесут законопроект о наказаниях за дискредитацию ценностей в кино
true
true
true
close
Liu zishan/Shutterstock/FOTODOM

В Госдуму будет внесен законопроект, предусматривающий административную ответственность за распространение фильмов, которые дискредитируют традиционные российские духовно-нравственные ценности. Об этом сообщил ТАСС член комитета Госдумы по информационной политике и федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин.

По его словам, в документе предусмотрены штрафы за нарушение запрета на размещение подобных материалов в аудиовизуальных сервисах и социальных сетях: для граждан — до 20 тыс. рублей, для должностных лиц — до 200 тыс. рублей, для юридических лиц — до 1 млн рублей. При повторных нарушениях суммы возрастают до 300 тыс., 800 тыс. и 5 млн рублей соответственно. Для владельцев сервисов также предусмотрены дополнительные штрафы за распространение фильмов, дискредитирующих ценности: от 5 тыс. рублей для граждан до 700 тыс. рублей для организаций, с увеличением при повторном нарушении.

Немкин уточнил, что ответственность не наступает, если спорное произведение удалено владельцем сервиса в течение суток после отзыва прокатного удостоверения, а срок давности привлечения к административной ответственности составит один год.

В документе предложили Минкультуры возбуждать дела об административных нарушениях, а при невыполнении требований — Роскомнадзору. Рассматривать дела будут районные суды. Отметим, что закон не будет распространяться на фильмы, выпущенные до вступления документа в силу или имеющие действующие прокатные удостоверения.

В конце июля президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий выдачу прокатного удостоверения фильмам с материалами, дискредитирующими традиционные ценности, что также затрагивает владельцев онлайн-сервисов и социальных сетей, обязанных не допускать распространение таких произведений.

Ранее россиянам объяснили, почему советские мультфильмы такие пугающие.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Как прокачать чувство юмора. Теория и практика
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами