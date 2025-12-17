В России будут штрафовать за фильмы, дискредитирующие традиционные ценности

В Госдуму внесут законопроект о наказаниях за дискредитацию ценностей в кино

В Госдуму будет внесен законопроект, предусматривающий административную ответственность за распространение фильмов, которые дискредитируют традиционные российские духовно-нравственные ценности. Об этом сообщил ТАСС член комитета Госдумы по информационной политике и федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин.

По его словам, в документе предусмотрены штрафы за нарушение запрета на размещение подобных материалов в аудиовизуальных сервисах и социальных сетях: для граждан — до 20 тыс. рублей, для должностных лиц — до 200 тыс. рублей, для юридических лиц — до 1 млн рублей. При повторных нарушениях суммы возрастают до 300 тыс., 800 тыс. и 5 млн рублей соответственно. Для владельцев сервисов также предусмотрены дополнительные штрафы за распространение фильмов, дискредитирующих ценности: от 5 тыс. рублей для граждан до 700 тыс. рублей для организаций, с увеличением при повторном нарушении.

Немкин уточнил, что ответственность не наступает, если спорное произведение удалено владельцем сервиса в течение суток после отзыва прокатного удостоверения, а срок давности привлечения к административной ответственности составит один год.

В документе предложили Минкультуры возбуждать дела об административных нарушениях, а при невыполнении требований — Роскомнадзору. Рассматривать дела будут районные суды. Отметим, что закон не будет распространяться на фильмы, выпущенные до вступления документа в силу или имеющие действующие прокатные удостоверения.

В конце июля президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий выдачу прокатного удостоверения фильмам с материалами, дискредитирующими традиционные ценности, что также затрагивает владельцев онлайн-сервисов и социальных сетей, обязанных не допускать распространение таких произведений.

