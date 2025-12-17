Группа «Кирпичи» проведет новогодний концерт в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге пройдет новогодний рок-концерт группы «Кирпичи». Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе клуба «Космонавт».

Выступление пройдет 20 декабря в «Космонавте». В рамках концерта участники группы подготовили музыкальный отчет о своих достижениях за 2025 год. Также зрители концерта смогут отметить тридцатилетие «Кирпичей», двадцать лет «Царскому альбому» и пятнадцать лет клубу «Космонавт».

«Лучшие песни за всю историю группы, настоящий петербургский юмор и атмосфера добра и любви. Царь Василий Владимирович передает всем привет и обещает, что скучно точно не будет!» — заявили в пресс-службе.

«Кирпичи» были основаны в 1988 году музыкантами Василием Васиным (настоящая фамилия — Васильев) и Станиславом Сытником. 15 мая 1995 года группа дала свой концерт в питерском Доме пионеров. На данный момент коллектив выпустил 12 студийных альбомов. Последний из них вышел в 2021 году и получил название «Старческий маразм».

