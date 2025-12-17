На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянам посоветовали покупать спред и маргарин вместо сливочного масла

Врач Дианова: бутерброды с маргарином намного полезнее, чем со сливочным маслом
Leonid S. Shtandel/Shutterstock/FOTODOM

Россиянам лучше отказаться от сливочного масла в пользу спреда или маргарина, так как это на 15% снижает риск смертности от сердечно-сосудистых заболеваний и на 17% — от онкозаболеваний. Сливочное масло по степени вредности обгоняет другие аналогичные продукты, так как в его растительных аналогах меньше вредных насыщенных жиров, заявила диетолог, гастроэнтеролог Нурия Дианова Общественной Службе Новостей.

Свои слова врач подкрепила сообщением об исследованиях американских ученых, которые сравнили влияние животных и растительных масел на уровень смертности.

«Выяснилось, что сливочное масло, используемое в рационе, и в том числе для готовки, увеличивает общую смертность на 15 %. А вот высокое употребление рапсового и оливкового масел связали с более низкой общей смертностью — в том числе ниже, чем у других растительных масел: из сафлора, сои и кукурузы», — заявила Дианова.

По ее словам, на этом фоне ученые посоветовали заменять 10 грамм сливочного масла в сутки на растительные аналоги. В том числе следует отказаться от сливочного масла для жарки, так как точка дымления растительных масел намного выше — это безопаснее. Также лучше заменить его в выпечке на маргарин, который содержит меньше трансжиров и более полезен, считает диетолог.

Бутерброды она также посоветовала делать не со сливочным маслом, а с мягким маргарином — спредом, подчеркнув, что так человек значительно снижает количество насыщенных жиров и трансжиров в рационе. Для идеального бутерброда Дианова посоветовала использовать цельнозерновой хлеб и 10 граммов спреда. Кроме того, она призвала включить в рацион растительные нерафинированные масла, что важно для насыщения организма полезными ненасыщенными жирами.

«Преобладание растительных жиров над животными сокращает смертность», — подчеркнула врач.

До этого в журнале Annals of Internal Medicine (AIM) было опубликовано исследование, в котором говорится, что отказ от сливочного масла и других продуктов с высоким содержанием насыщенных жиров не сокращает смертность среди людей с низким и средним риском сердечно-сосудистых заболеваний. Результаты новой работы показали, что у таких людей сокращение потребления насыщенных жиров не приводило к снижению числа инфарктов, инсультов или смертей в течение пяти лет наблюдения.

При этом у людей из группы высокого риска эффект был более выраженным. Польза наблюдалась в основном в тех случаях, когда насыщенные жиры заменяли полиненасыщенными, а не просто снижали общее потребление.

Ранее выяснилось, что россияне стали реже покупать сливочное масло.

