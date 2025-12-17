Чиновник ЕС чуть не расплакался после переговоров по использованию активов РФ

Высокопоставленный европейский чиновник, принимающий участие в обсуждениях по вопросам использования замороженных активов РФ для финансирования Украины, признался в желании плакать из-за снижающихся шансов на достижение договоренностей. Об этом пишет газета Politico.

«Я хотел плакать», — рассказал неназванный чиновник Европейского союза (ЕС) после переговоров в Брюсселе.

По информации издания, в последнее время в ЕС все чаще стали предлагать применить голосование квалифицированным большинством для решения вопроса об использовании российских активов. Таким образом некоторые в региональном содружестве пытаются проигнорировать позицию ряда стран-членов, возражающих против экспроприации активов РФ.

В материале подчеркивается, что пока руководство Европейского союза опасается реализовывать данную идею, так как это может еще больше разделить и без того раздробленный блок.

15 декабря портал Euractiv сообщил, что число выступающих против экспроприации российских активов стран — членов ЕС выросло до семи. Бельгия, Словакия и Венгрия с самого начала не одобрили инициативу. Сейчас аналогичную позицию заняли Италия, Болгария, Мальта и Чехия, выяснили журналисты.

В тот же день верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что предсказать исход дискуссии по поводу использования активов РФ в данный момент невозможно.

Ранее министры иностранных дел Венгрии и Польши устроили перепалку из-за замороженных активов РФ.