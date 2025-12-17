На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Чиновник ЕС чуть не расплакался после переговоров по использованию активов РФ

Чиновник ЕС признался в желании плакать из-за снижения шансов изъять активы РФ
true
true
true
close
Francois Lenoir/Reuters

Высокопоставленный европейский чиновник, принимающий участие в обсуждениях по вопросам использования замороженных активов РФ для финансирования Украины, признался в желании плакать из-за снижающихся шансов на достижение договоренностей. Об этом пишет газета Politico.

«Я хотел плакать», — рассказал неназванный чиновник Европейского союза (ЕС) после переговоров в Брюсселе.

По информации издания, в последнее время в ЕС все чаще стали предлагать применить голосование квалифицированным большинством для решения вопроса об использовании российских активов. Таким образом некоторые в региональном содружестве пытаются проигнорировать позицию ряда стран-членов, возражающих против экспроприации активов РФ.

В материале подчеркивается, что пока руководство Европейского союза опасается реализовывать данную идею, так как это может еще больше разделить и без того раздробленный блок.

15 декабря портал Euractiv сообщил, что число выступающих против экспроприации российских активов стран — членов ЕС выросло до семи. Бельгия, Словакия и Венгрия с самого начала не одобрили инициативу. Сейчас аналогичную позицию заняли Италия, Болгария, Мальта и Чехия, выяснили журналисты.

В тот же день верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что предсказать исход дискуссии по поводу использования активов РФ в данный момент невозможно.

Ранее министры иностранных дел Венгрии и Польши устроили перепалку из-за замороженных активов РФ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Как прокачать чувство юмора. Теория и практика
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами