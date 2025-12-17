На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Мужчина пришел в полицию заявить о пропаже сына и узнал, что сам находится в розыске

Малайзиец хотел найти пропавшего сына и узнал, что сам в полицейском розыске
true
true
true
close
KALAM PHOTOG/Shutterstock/FOTODOM

В Малайзии мужчина пришел в полицейский участок заявить о пропавшем сыне и узнал, что сам находится в розыске по уголовному делу, пишет World of Buzz.

В Куала-Лумпуре 36-летний мужчина был задержан после попытки побега из полицейского участка. Инцидент, когда в ходе проверки документов сотрудники полиции установили, что мужчина находится в розыске по нескольким делам, связанным с наркотиками.

После того как подозреваемому сообщили о его статусе, он внезапно покинул здание участка и попытался скрыться. Несколько сотрудников полиции начали преследование, в ходе которого мужчина направился к берегу реки.

Кроме того, во время бегства подозреваемый сбил полицейского, пытавшегося его остановить. Позднее мужчина был задержан неподалеку от места происшествия. В результате инцидента никто не пострадал.

На допросе задержанный признал, что препятствовал исполнению служебных обязанностей государственного служащего, скрывшись с места проверки.

Ранее в Малайзии школьник напал с ножом на отца, отругавшего его за прогулы уроков.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Как прокачать чувство юмора. Теория и практика
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами