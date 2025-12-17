Мужчина пришел в полицию заявить о пропаже сына и узнал, что сам находится в розыске

Малайзиец хотел найти пропавшего сына и узнал, что сам в полицейском розыске

В Малайзии мужчина пришел в полицейский участок заявить о пропавшем сыне и узнал, что сам находится в розыске по уголовному делу, пишет World of Buzz.

В Куала-Лумпуре 36-летний мужчина был задержан после попытки побега из полицейского участка. Инцидент, когда в ходе проверки документов сотрудники полиции установили, что мужчина находится в розыске по нескольким делам, связанным с наркотиками.

После того как подозреваемому сообщили о его статусе, он внезапно покинул здание участка и попытался скрыться. Несколько сотрудников полиции начали преследование, в ходе которого мужчина направился к берегу реки.

Кроме того, во время бегства подозреваемый сбил полицейского, пытавшегося его остановить. Позднее мужчина был задержан неподалеку от места происшествия. В результате инцидента никто не пострадал.

На допросе задержанный признал, что препятствовал исполнению служебных обязанностей государственного служащего, скрывшись с места проверки.

