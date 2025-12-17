«Движение полностью перекрыто»: массовое ДТП парализовало дорогу на федеральной трассе

Трассу М-5 перекрыли из-за массового ДТП с грузовиками. Об этом сообщает Telegram-канал «Челябинск и область».

«На трассе М-5 «Урал» произошло ДТП с участием трех грузовиков. Авария случилась на 1656-м километре дороги в сторону Москвы. По предварительной информации, фура Scania столкнулась с грузовиком DAF, после чего выехала на встречную полосу и врезалась в Shacman, ехавший в сторону Челябинска», — говорится в публикации.

По данным канала, движение на данном участке дороги полностью перекрыто. Сотрудники ДПС отправляют машины в объезд через Юрюзань и деревню Первуха. В настоящее время на месте аварии работают экипажи ДПС: гаишники регулируют движение и устраняют образовавшуюся автомобильную пробку.

До этого в Москве на внутренней стороне МКАД столкнулись два автомобиля. Очевидцы запечатлели последствия аварии. На кадрах видно, что на проезжей части стоят две легковые машины, которые получили повреждения: у транспортных средств смяты кузова, разбиты капоты и бамперы, при этом в момент столкновения их детали разлетелись по дороге.

