МИД Таджикистана осудил убийство ребенка в школе в подмосковном Одинцово

Министерство иностранных дел Таджикистана осуждает убийство четвероклассника Успенской средней школы поселка Горки-2 в Одинцово. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале ведомства.

«В связи с данным обстоятельством посол Российской Федерации в Республике Таджикистан С. Григорьев был вызван в МИД Таджикистана и ему была вручена нота с требованием провести российской стороной незамедлительное, объективное и беспристрастное расследование данного трагического инцидента и привлечь всех причастных лиц к ответственности по всей строгости закона», — говорится в заявлении.

В ведомстве выразили соболезнования в связи с кончиной ребенка.

Утром 16 декабря в Успенскую школу подмосковного поселка Горки-2 ворвался подросток с ножом. Он нанес удар охраннику и одному из учеников — ребенок не выжил. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Как заявили в Следственном комитете, задержанный 15-летний подросток в ходе допроса дал следователю признательные показания, а также рассказал о подготовке и обстоятельствах совершенного им преступления в стенах школы.

Позже адвокат и юрист Вадим Багатурия заявил, что нападавший сожет получить до десяти лет лишения свободы. По его словам, если по результатам экспертизы молодой человек будет признан невменяемым, то его отправят на принудительное медицинское лечение.

Также юрист отметил, что по таким делам обычно назначают наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до девяти лет. Он уточнил, что в данном случае подростка отправят в детскую воспитательную колонию.

