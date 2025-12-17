На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Власти Ирана освободили гражданина России на фоне визита в Москву главы МИД

Mehr: власти Ирана освободили гражданина РФ, заключенного в тюрьму в 2024 году
Shutterstock

В Иране дали амнистию гражданину России, задержанному в Исламской Республике в 2024 году и приговоренному к тюремному заключению. Об этом сообщает иранское агентство Mehr.

Отмечается, что мужчина был освобожден на минувших выходных. Он получил предусмотренную исламом амнистию после отбывания части наказания.

Новость об освобождении россиянина из иранской тюрьмы появилась на фоне визита министра иностранных дел Ирана Аббаса Аракчи в Россию.

16 декабря Аракчи встретился с депутатами Государственной думы, а на 17 декабря запланирована его встреча с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым. В числе тем переговоров названы вопросы двустороннего сотрудничества, а также ситуация вокруг ядерной программы Ирана.

Также 26 ноября министр сельского хозяйства Ирана Голам-Реза Нури-Гэзельдже приезжал в Москву на переговоры с главой Минсельхоза России Оксаной Лут.

Ранее в Германии освободили гражданку России, обвиняемую по делу движения «Граждане Рейха».

