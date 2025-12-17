На Украине мужчина порезал себе вены в ТЦК

В одном из территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата) Киева мужчина порезал себе вены. Об этом сообщает издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале «Политика страны».

«Он заявляет, что ехал на велосипеде с тренировки по тайскому боксу, когда его остановили, забрали деньги и телефон. Утверждает, что у него есть отсрочка из-за операции на глазах и он негоден», — сказано в посте.

В ТЦК ответили, что документов об отсрочке мужчина не показал, а военным якобы угрожал ножом.

Накануне издание сообщало, что в ТЦК Днепропетровской области Украины мобилизованный наложил на себя руки. По данным СМИ, 55-летний украинец сделал это в казарменном помещении ТЦК в селе Широкое, которое расположено неподалеку от Кривого Рога. Подробности инцидента неизвестны.

В интернете широко распространяются видеозаписи силовой мобилизации на Украине. На этих кадрах видно, как представители военкоматов применяют силу к мужчинам призывного возраста и увозят их в неизвестном направлении.

Ранее украинец ранил сотрудника ТЦК топором-молотком во Львовской области.