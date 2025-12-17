На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Китае прокомментировали сообщения о стремлении Европы сблизиться с КНР

МИД КНР: дрейф Европы в сторону Пекина не повлияет на мирную политику республики
close
Ng Han Guan/AP

Возможное стремление европейских стран к сближению с Китаем для оказания давления на США из-за сделки по Украине не повлияет на мирную политику китайских властей. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь, передает ТАСС.

«Позиция Китая по украинскому кризису всегда была последовательной и однозначной», — сказал он в ходе брифинга, комментируя информацию о готовности отдельных стран ЕС к сближению с Пекином в случае продвижения Вашингтоном «неудобной» сделки по Украине.

По словам дипломата, внешняя политика Китая является независимой и мирной, а позиция республики по украинскому кризису последовательна и понятна. Представитель китайского МИД подчеркнул, что Пекин поддерживает все усилия, способствующие мирному урегулированию конфликта на территории Украины, и надеется на скорейшее достижение справедливого и прочного мирного соглашения.

Великобритания активно продвигает в европейских структурах решение о присвоении замороженных российских активов и стремится сорвать возможное мирное соглашение по украинскому конфликту. По данным Службы внешней разведки России, Лондон нацелен на продолжение войны Киева против России «до последнего украинца», а британские чиновники обсуждают с европейскими коллегами возможность шантажа Соединенных Штатов перспективами сближения Европы и Китая. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Си Цзиньпин назвал позицию Китая по мирному урегулированию на Украине.

