На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Госдуме пригрозили «обнулением» атакующим танкеры из России

Депутат Колесник предупредил о последствиях атак на российские танкеры
true
true
true
close
Владимир Федоренко/РИА Новости

Танкеры из России, находящиеся в Балтийском море, сопровождаются конвоями для пресечения возможных атак диверсантов. Об этом «Ленте.ру» заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

Депутат заявил, что знает, «что за люди находятся в охране», и лучше «западным диверсантам» с ними не связываться.

«Они имеют серьезный боевой опыт и относятся к противнику серьезно. Для диверсантов все это закончится, скажем так, обнулением», — сказал Колесник.

До этого начальник оперативного отдела Военно-морских сил (ВМС) Швеции Марко Петкович заявил, что на борту нефтяных танкеров, идущих из России по Балтийскому морю, появились вооруженные люди. Он рассказал, что люди в камуфляжной форме могут быть сотрудниками частных охранных компаний. Петкович добавил, что российская сторона в последнее время усилила военное наблюдение за Балтийским морем. На пути следования танкеров практически постоянно присутствуют военные корабли России, добавил он.

Ранее Эрдоган высказался об инцидентах с танкерами в Черном море.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Как прокачать чувство юмора. Теория и практика
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами