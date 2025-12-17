На Сахалине на видео попало, как легковушку с человеком вынесло под самосвал

В Южно-Сахалинске легковой автомобиль попал под самосвал. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

«Машины ехали рядом по Железнодорожной улице, но в какой-то момент зацепились бортами и седан выкинуло боком под грузовик», — говорится в публикации.

Видеорегистратор автомобиля, водитель которого стал очевидцем произошедшего, запечатлел инцидент. На кадрах видно, как самосвал тащит по проезжей части белую легковую машину, в которой находится человек. По данным канала, о пострадавших в ДТП не сообщается.

До этого в Москве на внутренней стороне МКАД столкнулись два автомобиля. Очевидцы запечатлели последствия аварии. На кадрах видно, что на проезжей части стоят две легковые машины, которые получили повреждения: у транспортных средств смяты кузова, разбиты капоты и бамперы, при этом в момент столкновения их детали разлетелись по дороге. На записи также заметно, что автомобили затруднили движение транспорта, поскольку заняли две полосы, и водителям приходится объезжать.

