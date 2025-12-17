В Госдуме объяснили, кто участвует в дропперстве

Луговой: более 2 млн человек участвуют в дропперстве на территории России

Ежемесячно более 500 млрд рублей проходит через дропов, всего более 2 млн человек задействованы в дропперстве в России. Об этом заявил первый зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой в интервью ТАСС.

По его словам, 30% дропов — граждане соседних государств, в первую очередь стран Средней Азии.

Парламентарий рассказал о существовании «самолетных туров»: когда люди прилетают в страну, открывают в банках счета, передают свои банковские карты и возвращаются на родину. Депутат считает, что дропы — это обычные люди, которые «вне здравого смысла» пытаются заработать больше денег.

Как технологичный враг, дроп постоянно меняет свои алгоритмы действия для того, чтобы уходить от тех ограничений, которые создает государство и в целом банковская система, рассказал Луговой.

Центральный банк (ЦБ) России сообщал, что под конец 2025 года среднемесячная сумма операций дропа составила 100–150 тыс. рублей.

Ранее юрист назвал ключевые мошеннические схемы 2025 года.