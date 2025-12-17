На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В России нашли способ повысить безопасность строительства

ПНИПУ: разработана программа для точного расчета осадки фундаментов
true
true
true
close
Maksim Safaniuk/Shutterstock/FOTODOM

Ученые Пермского Политеха разработали первый в России программный модуль, который автоматически рассчитывает осадку фундамента зданий в строгом соответствии с российскими нормативами. Разработка позволяет сократить время проектирования и снизить риск ошибок, связанных с ручными расчетами. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе образовательного учреждения.

Прогноз осадки фундамента — одна из ключевых задач при проектировании зданий и сооружений, напрямую влияющая на их безопасность и долговечность. Ошибки на этом этапе могут накапливаться и проявляться спустя годы в виде деформаций и аварийных ситуаций, особенно в регионах со сложными геологическими условиями. При этом в российской практике инженеры до сих пор в основном используют зарубежное программное обеспечение, которое не учитывает отечественные строительные нормы и требует дополнительной адаптации результатов.

Новый программный модуль автоматически выполняет все необходимые расчеты осадки фундамента по российским стандартам, полностью исключая ручные вычисления. Это позволяет не только ускорить процесс проектирования, но и снизить влияние человеческого фактора.

Разработка представляет собой специализированный модуль, встроенный в систему автоматизированного проектирования AutoCAD. При этом он совместим и с российским аналогом nanoCAD, что даёт инженерам возможность безболезненно переходить на отечественное программное обеспечение без потери функциональности.

Программа состоит из нескольких независимых блоков. В ее основе — метод послойного суммирования, при котором грунт под фундаментом условно делится на слои, для каждого из которых отдельно рассчитываются деформации. Алгоритм учитывает уровень грунтовых вод и автоматически суммирует полученные значения, формируя итоговую осадку фундамента.

Кроме того, модуль автоматически подставляет все необходимые нормативные коэффициенты и значения, что особенно важно при прохождении государственной и технической экспертизы. В результате инженер получает расчет, полностью соответствующий требованиям российского свода правил.

«Мы протестировали программу на реальных инженерно-геологических данных. Она автоматически рассчитала два ключевых показателя: суммарную осадку фундамента и глубину распространения деформирующего влияния здания, что необходимо для оценки воздействия на подземные коммуникации и соседние сооружения», — рассказал доктор технических наук, доцент кафедры «Информационные технологии и автоматизированные системы» ПНИПУ Сергей Костарев.

По словам разработчиков, модуль строго соответствует нормативным документам, утвержденным Минстроем России, и может использоваться в реальной проектной практике. При этом сам метод расчета является универсальным и может применяться для оценки осадки фундаментов в разных странах.

Ранее в России нашли способ существенно снизить расходы на электроэнергию.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Как прокачать чувство юмора. Теория и практика
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами