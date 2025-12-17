В России нашли способ повысить безопасность строительства

Ученые Пермского Политеха разработали первый в России программный модуль, который автоматически рассчитывает осадку фундамента зданий в строгом соответствии с российскими нормативами. Разработка позволяет сократить время проектирования и снизить риск ошибок, связанных с ручными расчетами. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе образовательного учреждения.

Прогноз осадки фундамента — одна из ключевых задач при проектировании зданий и сооружений, напрямую влияющая на их безопасность и долговечность. Ошибки на этом этапе могут накапливаться и проявляться спустя годы в виде деформаций и аварийных ситуаций, особенно в регионах со сложными геологическими условиями. При этом в российской практике инженеры до сих пор в основном используют зарубежное программное обеспечение, которое не учитывает отечественные строительные нормы и требует дополнительной адаптации результатов.

Новый программный модуль автоматически выполняет все необходимые расчеты осадки фундамента по российским стандартам, полностью исключая ручные вычисления. Это позволяет не только ускорить процесс проектирования, но и снизить влияние человеческого фактора.

Разработка представляет собой специализированный модуль, встроенный в систему автоматизированного проектирования AutoCAD. При этом он совместим и с российским аналогом nanoCAD, что даёт инженерам возможность безболезненно переходить на отечественное программное обеспечение без потери функциональности.

Программа состоит из нескольких независимых блоков. В ее основе — метод послойного суммирования, при котором грунт под фундаментом условно делится на слои, для каждого из которых отдельно рассчитываются деформации. Алгоритм учитывает уровень грунтовых вод и автоматически суммирует полученные значения, формируя итоговую осадку фундамента.

Кроме того, модуль автоматически подставляет все необходимые нормативные коэффициенты и значения, что особенно важно при прохождении государственной и технической экспертизы. В результате инженер получает расчет, полностью соответствующий требованиям российского свода правил.

«Мы протестировали программу на реальных инженерно-геологических данных. Она автоматически рассчитала два ключевых показателя: суммарную осадку фундамента и глубину распространения деформирующего влияния здания, что необходимо для оценки воздействия на подземные коммуникации и соседние сооружения», — рассказал доктор технических наук, доцент кафедры «Информационные технологии и автоматизированные системы» ПНИПУ Сергей Костарев.

По словам разработчиков, модуль строго соответствует нормативным документам, утвержденным Минстроем России, и может использоваться в реальной проектной практике. При этом сам метод расчета является универсальным и может применяться для оценки осадки фундаментов в разных странах.

