Возможное снижение рейтинга депозитария Euroclear станет причиной коллапса в Европейском союзе (ЕС). Об этом на своей странице в социальной сети X написал глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

«Коллапс начинается: после понижения рейтинга [Euroclear] инвесторы начнут переводить денежные средства в более выгодные юрисдикции», — отметил он.

На этом фоне Дмитриев пришел к выводу, что настаивающая на экспроприации российских активов Европейская комиссия (ЕК) «любит членовредительство».

17 декабря международное агентство Fitch Ratings сообщило, что планы по экспроприации активов РФ ради выдачи так называемого «репарационного кредита» Украине могут привести к снижению рейтинга Euroclear. В заявлении уточнялось, что Euroclear Bank и Euroclear Holding были внесены в список компаний с негативным прогнозом. По данным Fitch Ratings, депозитарий может столкнуться с возросшими рисками с ликвидностью и юридическими рисками из-за намерения ЕК использовать замороженные российские активы.

Ранее европейский лидер написал письмо президенту РФ Владимиру Путину по поводу замороженных активов.