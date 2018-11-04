Порошенко отреагировал на гибель облитой кислотой чиновницы

Президент Украины Петр Порошенко потребовал наказать напавших на советницу мэра Херсона Екатерину Гандзюк, передает «112 Украина».

Порошенко добавил, что нападавшие должны оказаться на скамье подсудимых.

Он также призвал все украинское общество «объединить усилия и помочь правоохранительным органам для того, чтобы зло было наказано».

31 июля в Херсоне неизвестный плеснул кислотой в лицо Гандзюк, она получила ожог 30% кожи и сильное повреждение левого глаза.