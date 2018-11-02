В Уфе жена обвиненного в изнасиловании полицейского заявила об алиби

В Уфе жена одного из полицейских, обвиненных в групповом изнасиловании, рассказала, что у ее мужа есть алиби, передает РИА «Новости».

Она утверждает, что в ночь происшествия ее муж был дома.

«Я верю своему мужу, в понедельник он был дома вечером, в кровати. Он не пришел ночевать, когда его задержали. С 29-го на 30-е он дома ночевал», — рассказала женщина.

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По словам женщины, они с мужем воспитывают двух детей четырех и трех лет.

Ранее в Кировский суд Уфы поступили материалы ходатайства следствия об избрании меры пресечения трем сотрудникам полиции, которые подозреваются в изнасиловании коллеги-дознавателя.

В ночь на 30 октября в Уфе трое полицейских изнасиловали свою 23-летнюю коллегу, которая работала вместе с ними в должности дознавателя. Изнасилование произошло в помещениях миграционного отдела МВД России по региону. По факту инцидента возбуждено уголовное дело.