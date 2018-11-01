В Индонезии заявили об улучшении сигнала с «черного ящика» разбившегося Boeing

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Заместитель главы индонезийского комитета по транспортной безопасности заявил, что исходящий сигнал от объекта, который считается «черным ящиком» упавшего в море Boeing 737 MAX 8, стал чище. Об этом сообщает Reuters.

29 октября Boeing авиакомпании Lion Air рухнул в море через десять минут после вылета по маршруту Джакарта — Панкалпинанг. На борту находились 189 человек, все они погибли.

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«Звук сигнала (исходящего от «черного ящика» разбившегося Boeing. — «Газета.Ru») стал чище», — сообщил чиновник.

Также он рассказал, что власти используют подводный аппарат на дистанционном управлении для поиска обломков воздушного судна. Он добавил, что в данный момент на дне моря найден «большой кусок» корпуса Boeing.

Ранее сообщалось, что в Индонезии нашли предполагаемые обломки потерпевшего крушение Boeing.