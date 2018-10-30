Минувшая ночь стала самой холодной в сезоне

В российском Гидрометцентре проинформировали, что ночь с 29 на 30 октября стала самой холодной с начала осени. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва».

Согласно имеющимся данным, температура на московской метеостанции ВДНХ опустилась до показателя в - 1,9°С. При этом на метеостанции Черусти, расположенной в Московской области, температура составила -2,5°С.

Ранее главный специалист метеобюро Москвы Татьяна Позднякова сообщила, что ночь 31 октября в столичном регионе может стать самой холодной с начала осени, однако во второй половине недели ожидается потепление.