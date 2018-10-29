Росстат зафиксировал снижение рождаемости в России

Согласно данным Федеральной службы государственной статистики (Росстат), в России за десять месяцев нынешнего года рождаемость снизилась на 5,2% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Соответствующие данные опубликованы на сайте службы.

Из составленной Росстатом статистики следует, что с января по сентябрь нынешнего года родились 1,21 млн человек, в то время как в прошлом году за этот же такой показатель составлял 1,27 млн человек. Также, по данным ведомства, в России за первые десять месяцев 2018 года выросло число умерших на 100 тысяч человек (с 1,37 млн до 1,38 млн) по сравнению с 2017-м.

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Среди лидеров по рождаемости стали Москва и область, Санкт-Петербург и область, а также Краснодарский край, Республика Дагестан, Свердловская область и Татарстан. При этом в этих же регионах была зафиксирована самая высокая смертность.

Ранее Минтруд спрогнозировал взрыв рождаемости в регионах России, а Росстат допустил увеличение численности россиян до 157 млн.