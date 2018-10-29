В результате взрыва в Тунисе ранены восемь полицейских

Представитель Министерства внутренних дел Туниса Суфиан Закк сообщил, что в результате взрыва в центре столицы пострадали восемь сотрудников службы безопасности и один мирный житель, передает радио Shems FM.

Также сообщается, что несколько человек упали в обморок. Данных о погибших в результате инцидента на данный момент нет.

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По словам очевидцев, взрыв устроила смертница. Инцидент произошел на проспекте Хабиба Бургиба в центре Туинса.

Как отмечается, центральные улицы Туниса до сих пор перекрыты полицией.

По предварительным данным, организатором взрыва была женщина в возрасте 30 лет. Подчеркивается, что она носила хиджаб.

Ранее сообщалось, что в центре столицы Туниса произошел взрыв.