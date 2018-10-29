Синоптики предсказали москвичам самую холодную ночь осени

Главный специалист метеобюро Москвы Татьяна Позднякова сообщила, что ночь 31 октября в столичном регионе может стать самой холодной с начала осени, однако во второй половине недели ожидается потепление, передает РИА «Новости».

По словам Поздняковой, в последнюю ночь октября в Москве столбики термометров могут опуститься до -5°С, по области ожидают до -7°С. Днем 31 октября ожидается от 0°С до +2°С, при этом ожидается сильный юго-восточный ветер скоростью до 12 м/сек.

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Синоптик отметила, что с начала ноября в Москве и области ожидается потепление и прекращение осадков. В первый день месяца ожидается от +5°С до +9°С.

«В субботу в столице начнется дождь, однако к нам придет еще более теплый воздух, и температура в регионе днем повысится +4-9°C — такая температура будет больше соответствовать двадцатым числам октября», — добавила Позднякова.

Ранее в МЧС предупредили о понижении температуры до -13°C.