Все жертвы стрельбы в синагоге Питтсбурга опознаны

Старший судмедэксперт Питтсбурга Карл Уильямс в ходе пресс-конференции сообщил, что все 11 жертв стрельбы в синагоге «Древо жизни» были опознаны, прямую трансляцию его выступления вел CNN.

По данным телеканала, жертвам стрельбы было от 54 до 97 лет. Также Уильямс назвал в эфире фамилии всех погибших.

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«Все одиннадцать жертв опознаны», — рассказал Уильямс.

Как отмечается, среди погибших была супружеская пара и два брата.

В субботу утром (по местному времени) 27 октября неизвестный открыл стрельбу в синагоге «Древо жизни» в пригороде Питтсбурга. По последним данным, жертвами атаки стали 11 человек. Нападавший был ранен в перестрелке с полицейскими и сдался правоохранителям.

Ранее врачи рассказали о состоянии раненных при стрельбе в Питтсбурге.