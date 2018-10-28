Трамп прокомментировал стрельбу в синагоге Питтсбурга
Президент США Дональд Трамп в твиттере заявил, что стрельба в синагоге в Питтсбурге является «нападением на человечество».
«Мы будем вместе работать над тем, чтобы извлечь яд антисемитизма из нашего мира», — написал Трамп.
По его словам, жителям США необходимо объединиться для того, чтобы «победить ненависть».
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Он также выразил свои соболезнования семьям погибших.
Ранее сообщалось, что устроившему стрельбу в синагоге Питтсбурга может грозить смертная казнь.