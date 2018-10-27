В МЧС предупредили москвичей о сильном ветре и дожде

В управлении МЧС России по столице предупредили москвичей, что в регионе вечером 27 октября и ночью ожидаются сильные порывы ветра и дождь. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Уточняется, что в такую погоду жителям рекомендуется не прятаться за деревьями и обходить шаткие конструкции и рекламные щиты, а также парковать транспортные средства подальше от деревьев и плохо укрепленных конструкций.

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«…в период с 20.00 часов 27 октября до 04.00 часов 28 октября в Москве местами ожидаются порывы ветра 12-17 м/с, дождь», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в городе повысили погодный уровень опасности.