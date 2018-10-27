Путин распорядился оказать помощь пострадавшим на Кубани

Президент России Владимир Путин поручил губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву и главе МЧС Евгению Зиничеву оказать необходимую помощь пострадавшим в результате затопления в регионе. Об этом сообщает РИА «Новости».

Глава государства распорядился оценить объем ущерба и определить, кому и в каком объеме нужно оказать помощь.

Реклама

«Нужно сделать все, чтобы людям помочь… Если нужна помощь из федерального центра, сформулируйте», — сказал Путин.

Ранее сообщалось, что в результате наводнений и схода селей на Кубани пострадали 60 человек, шесть человек погибли.