Депутата гордумы Иркутска обвинили в убийстве двух человек

Депутату городской думы Иркутска предъявлено обвинение в убийстве двух человек в 1997 году. Об этом сообщает управление Следственного комитета по Забайкальскому краю.

Как сообщается, в 1997 году в Чите без вести пропали двое мужчин. По версии следствия, они состояли в одной из преступных группировок и были убиты в 1997 году.

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«В ходе совместной работы с сотрудниками УМВД России по Забайкальскому краю были получены доказательства причастности к этому преступлению одного из депутатов думы города Иркутска», — отметили в ведомстве.

18 октября депутат был задержан. Ему предъявлено обвинение. Уточняется, что мужчина помещен под стражу.

Местное агентство «ИрСити» со ссылкой на источник сообщает, что речь идет о депутате гордумы Александре Панько.