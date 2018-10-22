Саакашвили признался, что его мать помогает ему и его семье деньгами

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили рассказал, что его мать Гиули Аласания помогает ему материально. Об этом он сказал в передаче на телеканале 1+1.

По словам Саакашвили, «коммуналка», в которой он в настоящее время живет в Нидерландах, обходится вместе с уборкой в €400 в месяц.

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«Моя мама зарабатывает достаточно, чтобы содержать себя, помогать моей жене и сыну, который в Грузии, и иногда даже чуть-чуть помогать мне», — сказал Саакашвили.

Ранее Саакашвили заявил о намерении отметить 25-летнюю годовщину свадьбы в Грузии, несмотря на то, что он находится в розыске на территории страны.