CNN разместил видео с подозреваемым в убийстве Хашукджи

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Появились записи с камер видеонаблюдения, на которых присутствует один из подозреваемых в убийстве саудовского журналиста Джамаля Хашукджи. Об этом сообщает CNN.

На записи видно, как мужчина, внешне похожий на Хашукджи, входит в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле. На другом видео «двойник» журналиста прибывает к Голубой мечети и отправляется в общественный туалет. Позднее он снова попадает в объективы камер, но появляется уже в своей одежде. Есть еще одна запись, на которой подозреваемый выкидывает в мусорку пакет, где могла быть одежда Хашукджи и фальшивая борода.

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По словам источника в правительстве Турции, подозреваемым является 57-летний подданный Саудовской Аравии Мустафа аль-Мадани.

Ранее сообщалось, что союзникам США и Вашингтону придется сделать сложный выбор между экономическими и оборонными связями с Саудовской Аравией и принятием мер в отношении королевства, которые бы исключали «зеленый свет для авторитарных режимов» в подобных инцидентах, как убийство саудовского журналиста Джамаля Хашукджи.