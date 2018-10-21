Число пострадавших при железнодорожной аварии на Тайване превысило 160 человек

Число погибших в результате железнодорожной аварии на Тайване выросло до 18 человек, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пожарное управление острова.

Также стало известно, что число пострадавших превысило 160 человек.

Ранее сообщалось, что по неустановленной причине поезд, в котором находились 310 человек, сошел с рельсов около станции «Синьма» в населенном пункте Суао.

В полиции отметили, что число погибших может возрасти по мере разбора завалов.