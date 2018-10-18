Абсолютный рекорд тепла установлен в Москве

Абсолютный рекорд тепла в +17,9°С установлен в Москве в четверг, 18 октября, передает РИА «Новости».

Как рассказал специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, такой высокой температуры 18 октября в столице не было за всю историю метеонаблюдений.

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«В Москве 18 октября побит абсолютный рекорд максимальной температуры! Такого тепла в столице в этот день никогда не было за всю историю регулярных метеонаблюдений, ведущихся с 1879 года», — сообщил Тишковец.

Отмечается, что был побит предыдущий рекорд 1967 года, когда метеорологи зафиксировали +17,5°С.

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