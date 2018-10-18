Соседка стрелка из Керчи рассказала, что его мать была в секте

Соседка Владислава Рослякова, который подозревается в массовом расстреле в керченском колледже, рассказала о его детстве, передает RT

«С детства мальчиком он был жестоким: склонность к оружию, постоянно стрелялки. С самого детства это были какие-то странности», — сказала она.

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По ее словам, у отца молодого человека тоже были «свои странности», а его мать ходила в секту и водила туда сына.

«Сам по себе был психически неуравновешенный человек, странные вещи постоянно говорил, выходил на улицу с саблей», — рассказала она.

В среду, 17 октября, в Керченском политехническом колледже колледже произошли взрыв и стрельба. Погиб 21 человек, более 40 пострадали. В нападении подозревается 18-летний студент колледжа Владислав Росляков, он покончил с собой.