Подсветку Останкинской телебашни выключат в знак траура по убитым в Керчи

Отдел по связям с общественностью Останкинской телебашни сообщил о том, что подсветку на строении выключат в знак траура по погибшим в результате массового убийства в колледже в Керчи, передает агентство городских новостей «Москва».

«Сегодня, 17 октября с 20:00 и до 20:00 18 октября Останкинская телебашня погасит огни в знак траура по погибшим в Керчи», — сказали представители телебашни.

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Ранее сообщалось, что источник назвал семью керченского стрелка неблагополучной.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию событий в Керчи.