Число погибших после инцидента в колледже в Керчи возросло

Центр медицины катастроф уточнил информацию о погибших в результате нападения на политехнический колледж в Керчи, сообщается в эфире телеканала «Россия 24».

По последним данным, жертвами трагедии стали 19 человек, еще 47 пострадали. Как отмечается, большинство из них — студенты.

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Инцидент произошел в здании политехнического колледжа в Керчи около 12.00 мск. Первоначально сообщалось о взрыве неустановленного взрывного устройства, затем следователи уточнили, что погибшие скончались от огнестрельных ранений.

Ранее СК сообщал о 17 погибших и приблизительно 50 раненных.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию событий в Керчи.