Число погибших при взрыве нефтепровода в Нигерии превысило полсотни

В нигерийском штате Абия в результате взрыва нефтепровода погибли 60 человек, передает Reuters со ссылкой на Национальное агентство по управлению чрезвычайными ситуациями Нигерии (NEMA).

В государственной нефтяной компании сообщили, что работы по перекачке нефти в настоящее время остановлены. По словам представителя компании, перекачку нефти планируется возобновить «очень скоро».

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На участке нефтепровода, где проводились ремонтные работы, в понедельник, 15 октября, произошла утечка, из-за чего произошел взрыв, затем вспыхнул пожар.

Ранее сообщалось о 24 погибших в результате взрыва нефтепровода в Нигерии. Как отмечалось, причиной утечки могла стать кража нефти.