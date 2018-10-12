УПЦ отказалась участвовать в предложенном неканонической церковью на Украине соборе

Украинская православная церковь (УПЦ) не будет участвовать в соборе по объединению церквей, который намерена провести неканоническая церковь на Украине в связи с началом процедуры автокефалии. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам председателя Синодального информационно-просветительского отдела УПЦ архиепископа Климента, УПЦ не будет участвовать в этом соборе.

Ранее украинский президент Петр Порошенко заявил, что «боголюбивое» население Украины одержало победу над «московскими демонами». Такими словами украинский президент прокомментировал предоставление автокефалии неканонической церкви.