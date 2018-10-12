В США котенок проехал под капотом автомобиля 27 км

В США в городе Нампа, штат Айдахо, котенок проехал под капотом автомобиля 27 км, передает местный портал Idaho News.

Сообщается, что владелец автомобиля вернулся на машине с работы и услышал странные звуки. Вместе с супругой они открыли капот и увидели котенка.

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По данным издания, животное забралось под блок цилиндров. Чтобы вытащить котенка, хозяину машины пришлось поднять автомобиль домкратами.

Животное сразу отнесли к ветеринарам, которые обнаружили у него рану между губой и деснами, ему планируют сделать операцию.

В 2017 году сотрудникам московской полиции пришлось частично разобрать патрульную машину, чтобы спасти котенка, который забрался в моторный отсек.