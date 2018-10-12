Икрутские полицейские обезвредили медведя

Полицейские в поселке Маркова на окраине Иркутска обезвредили медведя, угрожавшего жителям населенного пункта. Об этом говорится на официальном сайте главка МВД.

По данным пресс-службы, медведь неоднократно заходил в поселок, где от его нападения погибли несколько собак. Работники местного питомника попытались заманить зверя в ловушку, но сделать этого им не удалось.

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Отмечается, что на место происшествия были направлены сотрудники главка МВД и Росгвардии, около 2.00 (21.00 мск) медведя заметил один из правоохранителей.

«Его поведение представляло реальную опасность, поскольку ранее здесь же он пытался загрызть домашний скот и не реагировал на крики очевидцев происходящего. В результате трех прицельных выстрелов животное было обезврежено», — сообщили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что на Камчатке застрелили двух шальных медведей.