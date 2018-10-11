NYT: в США задержали гражданина КНР по подозрению в шпионаже

Бельгийские власти экстрадировали в США сотрудника министерства внутренней безопасности КНР, которого американские власти подозревают в экономическом шпионаже. Об этом пишет газета The New York Times со ссылкой на представителя минюста США.

По данным издания, подозреваемый был задержан после прибытия в Соединенные Штаты.

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По версии следствия, гражданин КНР Сю Яньцзюнь пытался украсть и передать Китаю коммерческие тайны ряда компаний. В частности, среди них называется GE Aviation, дочерняя компания General Electric.

Отмечается, что Сю Яньцзюня задержали в Бельгии в апреле после того, как правоохранительные органы заманили его секретной информацией о деятельности компании.

Ранее агентство Bloomberg рассказало, что США и Китай приближаются к «новой холодной войне».