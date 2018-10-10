Россия потребовала наказать осквернивших советские захоронения в Польше

Москва требует от Варшавы найти и привлечь к ответственности виновных в осквернении советского воинского захоронения в польском городе Еленя-Гура. Об этом говорится в комментарии на официальном сайте МИД России.

По данным ведомства, нанесенный ущерб уже ликвидирован, полиция Польши начала расследование.

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«Однако суть проблемы от этого не меняется. Налицо еще один вопиющий пример варварского отношения к нашему мемориальному наследию в Польше», — говорится в комментарии.

В МИДе напомнили заверения польской стороны о защите советских захоронений и отметили, что инцидент является не «единичной безобразной выходкой», а результатом проводимого Варшавой курса «в духе фальсификации истории».

В 2017 году в Польше вступил в силу закон, позволяющий сносить советские памятники.