Синоптики рассказали, сколько продлится солнечная погода в Москве

В Гидрометцентре России рассказали, сколько продлится солнечная погода в Москве, передает агентство «Москва».

По прогнозам синоптиков, солнечная и теплая погода продержится в Москве до конца текущей недели.

Предстоящей ночью через территорию столичного региона с севера на юг будет перемещаться атмосферный фронт североатлантического циклона, Москву вновь накроют плотные облака, но осадки маловероятны. Днем 12 и 13 октября осадков не ожидается, воздух прогреется до 10-15°С.

Ранее синоптики рассказали о возвращении тепла в Москву.