Синоптики рассказали, сколько продлится солнечная погода в Москве
В Гидрометцентре России рассказали, сколько продлится солнечная погода в Москве, передает агентство «Москва».
По прогнозам синоптиков, солнечная и теплая погода продержится в Москве до конца текущей недели.
Предстоящей ночью через территорию столичного региона с севера на юг будет перемещаться атмосферный фронт североатлантического циклона, Москву вновь накроют плотные облака, но осадки маловероятны. Днем 12 и 13 октября осадков не ожидается, воздух прогреется до 10-15°С.