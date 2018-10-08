В Реутове загорелся центр стройматериалов
В подмосковном Реутове загорелся центр строительных материалов, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя МЧС.
«В 02.40 в оперативно-дежурную смену… поступило сообщение о пожаре в строении по адресу: Московская область, городской округ Реутов, Шоссе Энтузиастов, владение 19», — говорится в сообщении.
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По указанному адресу находится торговый центр строительных материалов «Владимирский тракт».
Площадь и причина возгорания пока неизвестны.
В тушении участвуют 42 человека и 14 единиц техники.