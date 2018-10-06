В Москве из-за пожара эвакуировали институт законодательства

На юго-западе Москвы произошло возгорание в административном здании по Большая Черемушкинская, 34, передает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу столичного главка МЧС России.

Согласно данным из открытых источников, по данному адресу располагается институт законодательства и сравнительного правоведения при правительстве России.

Реклама

«Прибывшие на место происшествия пожарно-спасательные подразделения ликвидировали возгорание в 18.24. Площадь пожара устанавливается, информации о пострадавших не поступало», — рассказали в пресс-службе.

По данным источника агентства в экстренных службах, из здания эвакуировали людей.

«Из подвала идет дым, проводится эвакуация людей», — добавил источник.

Позже в МЧС опровергли информацию о пожаре в Институте законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве России. По данным ведомства, возгорание произошло в другом корпусе здания.

Ранее в МЧС рассказали о пожаре в Главном здании МГУ.